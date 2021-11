Quintenas Quintenas Ardèche, Quintenas Randonnée gourmande & concert pour le Téléthon Quintenas Quintenas Catégories d’évènement: Ardèche

2021-12-04 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-04 22:00:00 22:00:00

Quintenas Ardêche Quintenas EUR Profitez d’une randonnée gourmande au cœur de Quintenas et d’un concert avec Jade et Laurine, Fred Charrier et Les Not Serious. Les bénéfices seront reversés au profit du Téléthon. +33 6 89 95 86 68 Quintenas

