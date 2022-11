Randonnée gourmande Châtenay Châtenay Catégories d’évènement: Châtenay

Saône-et-Loire

Randonnée gourmande

Salle des Fêtes – Le Bourg Châtenay Saône-et-Loire

2023-06-25

Châtenay

Saône-et-Loire

7-12-18-20 km. Randonnées sur différents beaux panoramas du sud brionnais.

Café de bienvenue, four à pain en activités au bourg, un ravitaillement sur le 7 km, deux ravitaillements sur le 12 km, et trois sur les 18 et 20 km, avec des produits du terroir. A l'arrivée, saucisson chaud et pomme de terre compris dans le tarif de l'inscription. sylvie.goncalves68@orange.fr

