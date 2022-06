Randonnée gourmande Beuste, 25 juin 2022, Beuste.

Randonnée gourmande

18 Rue de la Ribère Salle des fêtes Beuste Pyrénées-Atlantiques

2022-06-25 – 2022-06-25

Salle des fêtes 18 Rue de la Ribère

Beuste

Pyrénées-Atlantiques

Beuste

5 5 EUR Dans le cadre des fêtes locales, le comité d’animation de Beuste organise une randonnée gourmande : La Ronde des Canards.

Au programme :

– 17h : inscriptions à la salle des fêtes

– 18h : départ du Run and Bike de 13,5km, d’un trail de 13,5km et d’une marche de 7,5km.

Un ravitaillement gourmand attendra les concurrents dans la forêt de Beuste. Une boisson est offerte à l’arrivée.

Lavage des vélos et douche possible sur place.

+33 5 59 61 42 90

