Randonnée gourmande Betz-le-Château

Indre-et-Loire

Randonnée gourmande Betz-le-Château, 11 septembre 2022

2022-09-11 17:00:00 – 2022-09-11 23:00:00

Betz-le-Château Indre-et-Loire Betz-le-Château 4 EUR L’Association Castelbessine organise une randonnée gourmande de 10 km environ. Inscription à partir de 17 h 30 et départ à 18 h.

Les chiens sont acceptés mais doivent être tenus en laisse

Ravitaillement sur le parcours.

Cette manifestation sera suivie d’un repas avec cochon de lait grillé ( inscription obligatoire avant le 04/09/22).

Tarif à 14€ pour la randonnée et le repas.

Pour tout renseignement , s'adresser au 06 11 02 61 32 ou au 02 47 92 31 82.

Betz-le-Château

