Randonnée gourmande Beaulieu Beaulieu Beaulieu Catégories d’évènement: Beaulieu

Orne

Randonnée gourmande Beaulieu, 10 juin 2023, Beaulieu Beaulieu. Randonnée gourmande Arboretum Le bourg Beaulieu Orne Le bourg Arboretum

2023-06-10 – 2023-06-10

Le bourg Arboretum

Beaulieu

Orne Beaulieu Randonnée pédestre ouverte également aux vélos.

Marche gourmande de 16 km environ.

Le départ et l’arrivée s’effectuera à l’arboretum de Beaulieu.

Parking sur le terrain de la commune.

Infos à venir

Sur réservation avant début mai !! Randonnée pédestre ouverte également aux vélos.

Marche gourmande de 16 km environ.

Le départ et l’arrivée s’effectuera à l’arboretum de Beaulieu.

Parking sur le terrain de la commune.

Infos à venir

Sur réservation avant début mai !! prouteau.a@laposte.net +33 6 11 49 51 68 Le bourg Arboretum Beaulieu

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu, Orne Autres Lieu Beaulieu Adresse Beaulieu Orne Le bourg Arboretum Ville Beaulieu Beaulieu lieuville Le bourg Arboretum Beaulieu Departement Orne

Beaulieu Beaulieu Beaulieu Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu-beaulieu/

Randonnée gourmande Beaulieu 2023-06-10 was last modified: by Randonnée gourmande Beaulieu Beaulieu 10 juin 2023 Arboretum Le bourg Beaulieu Orne Beaulieu Orne beaulieu Orne

Beaulieu Beaulieu Orne