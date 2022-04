RANDONNÉE GOURMANDE Avezé Avezé Catégories d’évènement: Avèze

La commune d'Avezé vous propose une randonnée gourmande le 21 mai, départ à 18h. Un parcours de 11kms vous sera proposé avec deux étapes gourmandes le long du parcours. Prévoir de bonnes chaussures, une lampe de poche, un gilet fluo et ses couverts pour les étapes gourmandes. Inscriptions obligatoire avant le 16 mai. Tarifs : 8€/adulte et 4€/enfant. +33 6 23 47 20 39

