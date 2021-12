Muchedent Muchedent Muchedent, Seine-Maritime Randonnée gourmande au départ de Muchedent Muchedent Muchedent Catégories d’évènement: Muchedent

Suivez-nous pour 9 kilomètres de découverte autour de Muchedent et des magnifiques paysages de la vallée de la Varenne, déjeunez au Parc Rêve de Bisons et découvrez au choix soit le parcours pédestre du parc à la découverte des loups ou le parc des bisons à bord d'un camion militaire en compagnie de l'Office de Tourisme Terroir de Caux ! Le programme 9h30 : RDV sur le parking de Rêve de Bisons 12h00 : Déjeuner au restaurant de Rêve de Bisons 14h00 : Visite guidée du Parc des Loups ou du parc des Bisons

+33 2 35 34 13 26

