Randonnée gourmande au coeur des vignes – Festival de la randonnée Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Randonnée gourmande au coeur des vignes – Festival de la randonnée Arbois, 27 mai 2022, Arbois. Randonnée gourmande au coeur des vignes – Festival de la randonnée Office de Tourisme Coeur du Jura d’Arbois 17 Rue de l’Hôtel de ville Arbois

2022-05-27 10:30:00 – 2022-05-27 13:30:00 Office de Tourisme Coeur du Jura d’Arbois 17 Rue de l’Hôtel de ville

Arbois Jura Arbois EUR 5 Vendredi 27 mai 2022 Arpentez les vignobles du village de Montigny-lès-Arsures, à la découverte de ses paysages et des différents cépages de la région. Vous découvrirez notamment le « Trousseau », cépage emblématique du village. Enfin, plongez dans une aventure gustative en alliant vins et fromages sous les conseils avisés des vignerons du Domaine familial Rolet. contact@cdj-tourisme.com +33 3 84 73 01 34 Vendredi 27 mai 2022 Arpentez les vignobles du village de Montigny-lès-Arsures, à la découverte de ses paysages et des différents cépages de la région. Vous découvrirez notamment le « Trousseau », cépage emblématique du village. Enfin, plongez dans une aventure gustative en alliant vins et fromages sous les conseils avisés des vignerons du Domaine familial Rolet. Office de Tourisme Coeur du Jura d’Arbois 17 Rue de l’Hôtel de ville Arbois

