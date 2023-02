RANDONNEE GOURMANDE ANIMEE salle des fêtes de St Martin la rivière Valdivienne Valdivienne Catégories d’Évènement: Valdivienne

2023-04-01 18:30:00 – 2023-04-01 23:59:00

Vienne Valdivienne Randonnée gourmande animée à chaque étape : apéro et entrée en extérieur, repas et dessert à l’intérieur +33 6 12 19 79 32 OT Sud Vienne Poitou

