Randonnée gourmande 100% fermière, 100% locale Malaussanne

Malaussanne

Randonnée gourmande 100% fermière, 100% locale Malaussanne, 19 juin 2022, Malaussanne. Randonnée gourmande 100% fermière, 100% locale Délices du Luy de France – Maison Gnan 1265 route de Montagut Malaussanne

2022-06-19 08:30:00 – 2022-06-19 Délices du Luy de France – Maison Gnan 1265 route de Montagut

Malaussanne 64410 Malaussanne 0 0 EUR – 8h30 : accueil rando – Les Délices du Luy de France.

Parcours marcheurs : 11 km – Départ de 9h à 10h

Parcours familles : 6 km – Départ de 10h à 11h

Ravitaillements 100% fermier, 100% local

Agriculture de conservation : de quoi parle-t-on ? Rencontre avec les producteurs. Echanges avec Baptiste Carrère, Les Délices du Luy de France.

– 13h : repas des producteurs. Salade de gésiers – Les Délices du Luy de France, grillades de veau – Les p’tits Cuisinés de Castillon, Fromage de la Ferme Cabeilh, glaces – Les Givrés des prés, bières de L’Esbariade, vins du Domaine Dou Bernès.

Bienvenue à la ferme 64

Délices du Luy de France – Maison Gnan 1265 route de Montagut Malaussanne

