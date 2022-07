Randonnée Gourmande – 10 Septembre 2022 Granges-le-Bourg Granges-le-Bourg Catégories d’évènement: Granges-le-Bourg

Haute-Saône Granges-le-Bourg Nous vous invitons à venir découvrir le 10 septembre le sentier de La Seigneurie de Granges pour une randonnée gourmande, organisée par l’Office du Tourisme de Villersexel !

Déjeuner, apéritif, entrée, plat, fromage et dessert vous seront fournis durant cette belle randonnée d’environ 13kms.

