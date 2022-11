Randonnée gastronomique avec le Club Alpin du Pays de Montbéliard Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Doubs EUR Départ Sewen

Montée apéritive durée 3h

Repas à la ferme auberge du Wissgrut

choucroute 25€/personne hors boissons

Descente digestive durée 1h30

12 km, 650m d+

Inscription sur le site web du club pour les adhérents, ou par téléphone à Frédéric Perry 06-58-28-31-20

Sortie gratuite, +5€ de carte découverte (assurance) pour les non adhérents

