2022-10-09

EUR 7 7 Chaussez vos meilleurs chaussures pour cette randonnée !

Circuits de 9, 12 et 18 kms avec ravitaillement. Le Comité de jumelage de Noyant-la-Gravoyère organise chaque année une randonnée galettes le 2e dimanche d’octobre au départ du parc Saint-Blaise. Pour la deuxième année, elle reversera 1 € sur chaque inscription (7 € avec ravitaillement et galette saucisses à l’arrivée) Les départs s’échelonneront de 8 h à 10 h sur trois circuits de 9, 12 et 18 km au choix. Comité de jumelage. Contact : jumelage49520@yahoo.com Randonnée Galettes proposée le dimanche 09 octobre 2022, à partir de 8h, à Noyant-la-Gravoyère. jumelage49520@yahoo.com +33 6 79 17 08 06 Segré-en-Anjou Bleu

