Marcillé-Raoul Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine, Marcillé-Raoul Randonnée fraîcheur estivale à Bazouges-la-Pérouse Marcillé-Raoul Marcillé-Raoul Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Marcillé-Raoul

Randonnée fraîcheur estivale à Bazouges-la-Pérouse Marcillé-Raoul, 25 août 2021-25 août 2021, Marcillé-Raoul. Randonnée fraîcheur estivale à Bazouges-la-Pérouse 2021-08-25 – 2021-08-25 Rue de la Vallée Parking de l’ancienne salle de sport

Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine L’association Rando-Bazouges vous convie à la dernière randonnée groupée de la saison à Bazouges-la-Pérouse. Découvrez les sentiers de la commune à l’occasion d’une boucle d’environs 8 kilomètres (deux heures de marche) « à la fraîche ».

Un repas de clôture est proposé à 16 € sur réservation. Randonnée sous réserve des conditions liés à la pandémie. L’association Rando-Bazouges vous convie à la dernière randonnée groupée de la saison à Bazouges-la-Pérouse. Découvrez les sentiers de la commune à l’occasion d’une boucle d’environs 8 kilomètres (deux heures de marche) « à la fraîche ».

Un repas de clôture est proposé à 16 € sur réservation. Randonnée sous réserve des conditions liés à la pandémie. dernière mise à jour : 2021-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Marcillé-Raoul Étiquettes évènement : Autres Lieu Marcillé-Raoul Adresse Rue de la Vallée Parking de l'ancienne salle de sport Ville Marcillé-Raoul lieuville 48.42749#-1.57315