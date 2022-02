Randonnée forêt des Arbailles et mythologie Aussurucq Aussurucq Catégories d’évènement: AUSSURUCQ

Pyrénées-Atlantiques

Randonnée forêt des Arbailles et mythologie Aussurucq, 14 mai 2022, Aussurucq. Randonnée forêt des Arbailles et mythologie Aussurucq

2022-05-14 08:30:00 – 2022-05-14

Aussurucq Pyrénées-Atlantiques Aussurucq Le plateau d’Ahüzki est un vaste territoire d‘estives bordé par la forêt des Arbailles aux ambiances parfois mystérieuses. Nous partirons à la découverte des cayolars de bergers à l’organisation spécifique, des panoramas surprenants à travers les zones karstiques tourmentées (dolines gouffres), et de la star de ces lieux, la fontaine aux eaux vertueuses, souvent chantée. Difficulté : Moyen

Dénivelé : 507 m

Distance : 11 km Conseils pour la randonnée : Prévoir des chaussures de randonnées. Toute personne mal chaussée au départ de la randonnée ne sera pas acceptée.Pensez à prendre une gourde avec de l’eau. Adoptez la bonne tenue en fonction de la météo : vêtement de pluie, chapeau, lunettes de soleil, crème solaire, prévoir un pique-nique. Covoiturage possible de ST Jean Le Vieux.

+33 6 37 35 05 77

Aussurucq

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

