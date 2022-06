Randonnée Festive Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord

Randonnée Festive Beaumontois en Périgord, 10 juillet 2022, Beaumontois en Périgord.

2022-07-10 08:30:00

Dordogne 7 7 EUR Le comité des fêtes de Nojals et Clotte organise une randonnée festive de 11km suivi d’un repas. Réservation OBLIGATOIRE avant le 02 juillet 2022. Le comité des fêtes de Nojals et Clotte organise une randonnée festive de 11km suivi d’un repas. Réservation OBLIGATOIRE avant le 02 juillet 2022. +33 6 72 33 21 66 Le comité des fêtes de Nojals et Clotte organise une randonnée festive de 11km suivi d’un repas. Réservation OBLIGATOIRE avant le 02 juillet 2022. Comité des fêtes de Nojals

