RANDONNÉE FERMIÈRE Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire

RANDONNÉE FERMIÈRE Beaupréau-en-Mauges, 15 mai 2022, Beaupréau-en-Mauges. RANDONNÉE FERMIÈRE Route de Saint-Quentin-en-Mauges LE PIN-EN-MAUGES Beaupréau-en-Mauges

2022-05-15 08:30:00 – 2022-05-15 Route de Saint-Quentin-en-Mauges LE PIN-EN-MAUGES

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges Le comité MSA de Beaupréau-en-Mauges, vous propose une randonnée fermière (4 km ou 8 km) durant laquelle vous aurez l’occasion de découvrir l’agriculture locale, de rencontrer et d’échanger avec les exploitants agricoles et de participer à un jeu de piste. Programme détaillé :

1. La Vieillière / Le-Pin-en-Mauges : EARL Blon Fils

2. Le Champs / La Poitevinière : GAEC des Primeurs

3. Cache souris / Le-Pin-en-Mauges : GAEC Housset Frères

4. La Sablière / Le-Pin-en-Mauges : EARL de la Sablière Départ entre 8h30 et 10h00 devant l’ancienne gare de Le-Pin-en-Mauges.

Gratuit. Ouvert à tous, petits et grands. Randonnée fermière clbeaupreaupommeray.blf@msa49.msa.fr +33 6 31 41 97 04 Le comité MSA de Beaupréau-en-Mauges, vous propose une randonnée fermière (4 km ou 8 km) durant laquelle vous aurez l’occasion de découvrir l’agriculture locale, de rencontrer et d’échanger avec les exploitants agricoles et de participer à un jeu de piste. Programme détaillé :

1. La Vieillière / Le-Pin-en-Mauges : EARL Blon Fils

2. Le Champs / La Poitevinière : GAEC des Primeurs

3. Cache souris / Le-Pin-en-Mauges : GAEC Housset Frères

4. La Sablière / Le-Pin-en-Mauges : EARL de la Sablière Départ entre 8h30 et 10h00 devant l’ancienne gare de Le-Pin-en-Mauges.

Gratuit. Ouvert à tous, petits et grands. Route de Saint-Quentin-en-Mauges LE PIN-EN-MAUGES Beaupréau-en-Mauges

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaupréau-en-Mauges Adresse Route de Saint-Quentin-en-Mauges LE PIN-EN-MAUGES Ville Beaupréau-en-Mauges lieuville Route de Saint-Quentin-en-Mauges LE PIN-EN-MAUGES Beaupréau-en-Mauges Departement Maine-et-Loire

RANDONNÉE FERMIÈRE Beaupréau-en-Mauges 2022-05-15 was last modified: by RANDONNÉE FERMIÈRE Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 15 mai 2022 Beaupréau-en-Mauges maine-et-loire

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire