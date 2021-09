Épinal Épinal Épinal, Vosges RANDONNEE FEMININE – FOLLES JOURNEES DU VELO Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

RANDONNEE FEMININE – FOLLES JOURNEES DU VELO Épinal, 12 septembre 2021, Épinal. RANDONNEE FEMININE – FOLLES JOURNEES DU VELO 2021-09-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-12 17:00:00 17:00:00 PORT D’EPINAL MAISON DU VELO Avenue de la République

Épinal Vosges Dimanche 12 septembre

Encadrée par le Véloce club Spinalien Départ à 10h de la Maison du Vélo d’Epinal

(à partir de 13 ans avec autorisation parentale pour les -18ans)

Les personnes doivent déjà pratiquer habituellement le vélo en loisir.

-Organisation :

Parcours « Aller » de 36 km,

+ Jusqu’à la Maison du Vélo de Xertigny (comprenant un arrêt à la Maison du Vélo de Bouzey)

Parcours « retour » de 32 km depuis Xertigny

+ Jusqu’à la Maison du Vélo d’Epinal

Pour ceux qui souhaitent un retour plus détente en solo – non encadré, nous leur conseillerons d’emprunter la voie bleue au niveau de Razey.

Randonneurs hommes pourrons participer à condition d’être accompagné d’une dame. (Pour les VAE : Prendre chargeur/batterie) Obligation de porter un casque et d’apporter du matériel de première réparation. Inscription fortement conseillée auprès de l’Office de Tourisme d’Epinal : Randonnée de 50 personnes réparties selon les niveaux. office.tourisme@epinal.fr +33 3 29 82 53 32 https://www.tourisme-epinal.com/decouvrir/velo/evenements-et-animations-velo-a-epinal/les-folles-journees-du-velo-0 Office de tourisme d’Epinal dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse PORT D'EPINAL MAISON DU VELO Avenue de la République Ville Épinal lieuville 48.1847#6.44484