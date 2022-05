Randonnée faune sauvage: Le Faucon pèlerin Orgelet, 5 mai 2022, Orgelet.

Randonnée faune sauvage: Le Faucon pèlerin Orgelet

2022-05-05 – 2022-05-05

Orgelet Jura Orgelet

Au cours d’une balade accessible à tous et menés par un accompagnateur en montagne, rejoignez l’un des plus beaux sites de la région pour observer le faucon pèlerin: l’oiseau le plus rapide en vol. Ce rapace puissant est un chasseur redoutable et ses attaques en piqué sont particulièrement spectaculaires! Il faudra faire preuve de discrétion pour l’observer.

– Durée: environ 2H30

– Matériel fourni: jumelles et longue-vue

– Nombre de participants limité

– À partir de 6 ans

– Tarifs: Adultes 15€ / Enfants (-12ans) 5€

Vito SANTANGELO

Accompagnateur en Montagne

06 10 65 27 61

www.latitude-rando-jura.webnode.fr

https://latitude-rando-jura.webnode.fr/

