Saône-et-Loire Saint-Boil EUR Comme chaque année, notre association propose une des premières randonnées familiales dans les beaux paysages de la Côte Chalonnaise autour de Saint-Boil et des communes environnantes.

Exceptionnellement cette année le départ et l’arrivée se feront depuis le parking de la Salle Verte.

La randonnée est d’un profil facile, adaptée aux famille avec enfants (circuits courts) et au retour des gaufres et des jeux attendront les participants.

La randonnée est d'un profil facile, adaptée aux famille avec enfants (circuits courts) et au retour des gaufres et des jeux attendront les participants.

lambdapat@orange.fr +33 3 85 44 06 40

