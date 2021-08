Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu RANDONNÉE FAMILIALE NYOISEAU Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

RANDONNÉE FAMILIALE NYOISEAU Segré-en-Anjou Bleu, 12 septembre 2021, Segré-en-Anjou Bleu. RANDONNÉE FAMILIALE NYOISEAU 2021-09-12 09:00:00 – 2021-09-12 Nyoiseau Camping la rivière de Nyoiseau

Sur place : Fouées, crêpes Randonnée pédestre familiale organisée à Nyoiseau le 12 septembre 2021. +33 2 41 92 20 40 Chaussez-vous de vos meilleures chaussures et venez découvrir la campagne segréenne. Au programme : un circuit fléché de 18km environ, déjeuner à Saint Blaise à Noyant la Gravoyère.

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Nyoiseau Camping la rivière de Nyoiseau Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville 47.71639#-0.91248