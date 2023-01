RANDONNÉE FAMILIALE La Marne La Marne La Marne Catégories d’Évènement: La Marne

RANDONNÉE FAMILIALE
Complexe Sportif La Chesnaie
La Marne, Loire-Atlantique
2023-02-26 09:30:00

2023-02-26 09:30:00 – 2023-02-26 La Marne

Loire-Atlantique La Marne Randonnée familiale et gratuite proposée dans le cadre de Terre de Jeux 2024

3 circuits proposés

Chocolat chaud et vin chaud sur place animation@ci2s +33 6 31 75 17 72 https://www.ci2s-44.fr/ La Marne

