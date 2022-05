RANDONNÉE FAMILIALE Faugères Faugères Catégories d’évènement: Faugères

L'association Faugères d'hier et d'aujourd'hui vous invite à une balade de 2 heures environ, 7 kms. Départ 9h30 place Wiedemann à Soumartre. Repas à 12h place de la Tune à Faugères. Réservation obligatoire pour le repas (12€). Chaussure de randonnée indispensables, bâtons conseillés.

