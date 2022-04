Randonnée familiale aux Cascades de Creissels Creissels Creissels Catégories d’évènement: Aveyron

Parking de la Mairie Creissels Aveyron Creissels 0 5 EUR Cette randonnée accompagnée permet une agréable découverte d ‘un parcours original où patrimoine naturel et culturel s’entremêlent. Aqueduc, moulins, cascades pétrifiantes… l’eau est ici, plus qu’ailleurs, un véritable trésor.

Randonnée familiale facile de 2.5 heures avec nombreuses pauses RDV sur le parking en dessous de la Mairie de Creissels à 14H3O. Début de la randonnée avec environ 150 m de dénivelé positif maximum. Nombreux arrêts contemplatifs. Rien de physique ! mais nécessité d’être bien chaussé, car sentier parfois glissant et rocailleux.

