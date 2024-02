Randonnée familiale à poney ou découverte du Musée de la Forge Saint-Pierre-Bénouville, jeudi 29 août 2024.

Randonnée familiale à poney ou découverte du Musée de la Forge Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime

Venez participer à une randonnée au départ de Saint-Pierre Bénouville. Nous vous proposons deux randonnées différentes, l’une au départ de la mairie avec une randonnée de 7,5 km suivi d’une visite du Musée de la Forge ou alors une randonnée familiale où vos enfants pourront monter à poney sur une partie de la boucle (environ 4 km). Pour les enfants entre 6 et 10 ans, les enfants devront être obligatoirement accompagné d’un adulte.

Quelle rando vous tente le plus ?

RDV à 9h30 au centre équestre Les Ecuries de Grâce pour la rando à poney et RDV à 9h30 à la mairie pour la rando et la visite du musée de la forge!

Réservation obligatoire et nombre de place limité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-29 09:30:00

fin : 2024-08-29

Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie tourisme-auffay@terroirdecaux.net

L’événement Randonnée familiale à poney ou découverte du Musée de la Forge Saint-Pierre-Bénouville a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux