Randonnée Falaises Ste-Honorine-des-Pertes Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Vierville-sur-Mer

Randonnée Falaises Ste-Honorine-des-Pertes Vierville-sur-Mer, 15 mai 2022, Vierville-sur-Mer. Randonnée Falaises Ste-Honorine-des-Pertes Vierville-sur-Mer

2022-05-15 15:15:00 – 2022-05-15

Vierville-sur-Mer Calvados Vierville-sur-Mer Randonnée sous les falaise de Ste-Honorine-des-Pertes, sur l’estran, découverte des confessionnaux, fossiles,… jusqu’à Colleville-sur-mer ou Port-en-Bessin.

Autres informations : – Réservation obligatoire au 0621315079

– Toute séance en extérieur est susceptible d’être modifiée ou annulée en fonction des conditions météo

– Avoir de bonnes chaussures, bouteille d’eau, et chapeau selon la météo. Randonnée sous les falaise de Ste-Honorine-des-Pertes, sur l’estran, découverte des confessionnaux, fossiles,… jusqu’à Colleville-sur-mer ou Port-en-Bessin.

Autres informations : – Réservation obligatoire au 0621315079

– Toute séance en extérieur… anneingridlg@gmail.com +33 6 21 31 50 79 Randonnée sous les falaise de Ste-Honorine-des-Pertes, sur l’estran, découverte des confessionnaux, fossiles,… jusqu’à Colleville-sur-mer ou Port-en-Bessin.

Autres informations : – Réservation obligatoire au 0621315079

– Toute séance en extérieur est susceptible d’être modifiée ou annulée en fonction des conditions météo

– Avoir de bonnes chaussures, bouteille d’eau, et chapeau selon la météo. H’omaha Nature

Vierville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vierville-sur-Mer Autres Lieu Vierville-sur-Mer Adresse Ville Vierville-sur-Mer lieuville Vierville-sur-Mer Departement Calvados

Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierville-sur-mer/

Randonnée Falaises Ste-Honorine-des-Pertes Vierville-sur-Mer 2022-05-15 was last modified: by Randonnée Falaises Ste-Honorine-des-Pertes Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer 15 mai 2022 Calvados Vierville-sur-Mer

Vierville-sur-Mer Calvados