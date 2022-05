Randonnée étoilée – Festival de la randonnée Saint-Thiébaud, 28 mai 2022, Saint-Thiébaud.

Randonnée étoilée – Festival de la randonnée Saint-Thiébaud

2022-05-28 20:15:00 – 2022-05-28 23:15:00

Saint-Thiébaud Jura Saint-Thiébaud

Samedi 28 mai 2022

Assistez au spectacle des dernières lueurs du jour en haut du Mont Poupet avant d’entamer une randonnée au clair de lune accompagnée par l’association Etoiles, Science et Légendes. Durant la marche, vous en apprendrez plus sur les animaux nocturnes et les enjeux de la pollution lumineuse. Une fois les quelques kilomètres parcourus, vous pourrez vous détendre en observant les étoiles à l’aide de télescope et plonger dans ce vaste océan scintillant.

Matériel à prévoir : Eau, en-cas, bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux exigences de la météo (nuit) et lampe de poche ou frontale.

Distance: 4km – Durée: 3h – Sur réservation.

Saint-Thiébaud

