Birac-sur-Trec Birac-sur-Trec Birac-sur-Trec, Lot-et-Garonne Randonnée et Trail Birac-sur-Trec Birac-sur-Trec Catégories d’évènement: Birac-sur-Trec

Lot-et-Garonne

Randonnée et Trail Birac-sur-Trec, 20 juin 2021-20 juin 2021, Birac-sur-Trec. Randonnée et Trail 2021-06-20 09:20:00 – 2021-06-20

Birac-sur-Trec Lot-et-Garonne Birac-sur-Trec 6 6 EUR Randonnée (3 parcours balisés) :

-Le « Kids » de 4 kms (avec surprises)

-Le « Normal » de 9 kms

-Le « Grandi’ose » de 11 kms.

Trail en autonomie (sans classement)

-Le « Starter » de 13 kms

-Le « Hard » de 20 kms

Certificat médical ou licence obligatoire. APE Birac dernière mise à jour : 2021-06-10 par

