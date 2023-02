Randonnée et Théâtre des Calanques Traverse Notre Dame de La Garde La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Trois étapes pour écouter le poète théâtreux Frédéric Ganga. Départ à 9h de la Chapelle Notre-Dame de La Garde à La Ciotat. Durée : environ 3h. Participation limitée à 20 personnes. Il est vivement conseillé de venir avec bâtons, chapeau, chaussures de marche, 1,5 litre d’eau. Cet événement à la fois sportif et culturel est organisé par l’association La Ciotat Culture en partenariat avec le Parc National des Calanques, France Bleu Provence et le Journal La Provence, dans le respect des règles du parc. contact@laciotatculture.com +33 6 09 49 03 24 https://www.helloasso.com/associations/la-ciotat-culture/evenements/randonnee-et-theatre-des-calanques Traverse Notre Dame de La Garde Chapelle Notre Dame de La Garde La Ciotat

