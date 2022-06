Randonnée et spectacle équestre : sur les traces de d’Artagnan Saint-Vincent-en-Bresse Saint-Vincent-en-Bresse Catégories d’évènement: Saint-Vincent-en-Bresse

Saône-et-Loire

Randonnée et spectacle équestre : sur les traces de d’Artagnan Saint-Vincent-en-Bresse, 9 juillet 2022, Saint-Vincent-en-Bresse. Randonnée et spectacle équestre : sur les traces de d’Artagnan

Club équestre Bress’Islande Le Bourg Saint-Vincent-en-Bresse Saône-et-Loire Le Bourg Club équestre Bress’Islande

2022-07-09 – 2022-07-10

Le Bourg Club équestre Bress’Islande

Saint-Vincent-en-Bresse

Saône-et-Loire Saint-Vincent-en-Bresse Arrivée Samedi matin : Départ à partir de 9h le samedi matin de la Rando (25 Kms). Pause matin.

• Regroupement vers 11h entrée Branges et défilé dans le village.

• Déjeuner (pique-nique fourni par l’organisation).

• 17h30 : Défilé dans le village de Montret.

• 20h : Spectacle les Comtois en Folie (compris dans l’inscription cavalier).

• 21h15 : Repas de gala servi à table sous chapiteau sur le site suivi d’une soirée musicale.

Dimanche : Petit-déjeuner. Départ rando 9h30.

• Pause : Offerte par la commune de Saint-Vincent-en-Bresse suivi d’un défilé dans le village.

• Déjeuner sous chapiteau. Spectacle équestre : Les Comtois en Folie, dès 20h :

À la tête d’une écurie située à Maîche, dans le département du Doubs (25), Guillaume MAUVAIS élève ses chevaux comtois tout en

s’attachant à faire partager son attrait pour l’équitation de spectacle.

La passion de la race comtoise mêlée à l’engouement pour l’art équestre font ainsi naître « Les Comtois en Folie » en 2001. Depuis 15 ans, la troupe de spectacle équestre déploie ses talents autant dans le dressage de chevaux pour parfaire des numéros de liberté admirables, que dans la comédie burlesque qui révèle le quotidien des artistes. La troupe de spectacle vous propose de partir à la découverte de son univers en vous garantissant des instants de pures émotions à travers les mises en scène théâtrales qui accompagnent chacun de leur spectacle. crte@equitation-bfc.com Arrivée Samedi matin : Départ à partir de 9h le samedi matin de la Rando (25 Kms). Pause matin.

• Regroupement vers 11h entrée Branges et défilé dans le village.

• Déjeuner (pique-nique fourni par l’organisation).

• 17h30 : Défilé dans le village de Montret.

• 20h : Spectacle les Comtois en Folie (compris dans l’inscription cavalier).

• 21h15 : Repas de gala servi à table sous chapiteau sur le site suivi d’une soirée musicale.

Dimanche : Petit-déjeuner. Départ rando 9h30.

• Pause : Offerte par la commune de Saint-Vincent-en-Bresse suivi d’un défilé dans le village.

• Déjeuner sous chapiteau. Spectacle équestre : Les Comtois en Folie, dès 20h :

À la tête d’une écurie située à Maîche, dans le département du Doubs (25), Guillaume MAUVAIS élève ses chevaux comtois tout en

s’attachant à faire partager son attrait pour l’équitation de spectacle.

La passion de la race comtoise mêlée à l’engouement pour l’art équestre font ainsi naître « Les Comtois en Folie » en 2001. Depuis 15 ans, la troupe de spectacle équestre déploie ses talents autant dans le dressage de chevaux pour parfaire des numéros de liberté admirables, que dans la comédie burlesque qui révèle le quotidien des artistes. La troupe de spectacle vous propose de partir à la découverte de son univers en vous garantissant des instants de pures émotions à travers les mises en scène théâtrales qui accompagnent chacun de leur spectacle. Le Bourg Club équestre Bress’Islande Saint-Vincent-en-Bresse

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Vincent-en-Bresse, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Vincent-en-Bresse Adresse Saint-Vincent-en-Bresse Saône-et-Loire Le Bourg Club équestre Bress'Islande Ville Saint-Vincent-en-Bresse lieuville Le Bourg Club équestre Bress'Islande Saint-Vincent-en-Bresse Departement Saône-et-Loire

Randonnée et spectacle équestre : sur les traces de d’Artagnan Saint-Vincent-en-Bresse 2022-07-09 was last modified: by Randonnée et spectacle équestre : sur les traces de d’Artagnan Saint-Vincent-en-Bresse Saint-Vincent-en-Bresse 9 juillet 2022 Club équestre Bress'Islande Le Bourg Saint-Vincent-en-Bresse Saône-et-Loire

Saint-Vincent-en-Bresse Saône-et-Loire