Biscarrosse Landes EUR 4 4 Cette randonnée encadrée par Tiffany sera l’occasion de découvrir le patrimoine naturel et historique du Lac Nord. Une sortie nature qui sera aussi l’occasion de pratiquer une séance de stretching, cette discipline permet de délier les articulations et d’étirer à tour de rôle les différents muscles du corps. Une pratique essentielle pour retrouver sa souplesse. Venez comme vous êtes : Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun. Chaussures adaptées et serviettes conseillées … Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse. Durée 2h30.

