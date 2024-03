Randonnée et repas champêtre au château rue nicolas rolin Oricourt, dimanche 2 juin 2024.

Randonnée et repas champêtre au château rue nicolas rolin Oricourt Haute-Saône

Les Amis d’Oricourt vous invitent à une journée placée sous le signe de la convivialité

Pour votre départ, un accueil sera organisé au château à partir de 8h00 et jusqu’après 10h00.

Vous pourrez démarrer à l’heure de votre choix, en fonction de votre rythme de marche et de la distance choisie lors de votre inscription.

Après un petit café, un topoguide vous sera remis pour le circuit choisi

– Un circuit de 14 km traverse les villages d’Oppenans, Montjustin et Velotte, Arpenans et le Mont Gedry;

– Un circuit de 8 km passe par Montjustin, Arpenans et le Mont Gedry.

De retour au château, le pique-nique sera servi à partir de 12h30. Votre plateau repas vous sera remis près du point d’accueil et vous pourrez investir un espace aménagé près du colombier avec chapiteaux et tables.

Sur votre plateau trois salades (pommes de terre, choux, carottes), jambon à l’os, rôti de porc, rosbif, fromage et tartelette aux fruits. Une taverne proposera boissons chaudes ou froides.

Dans l’après-midi, découverte du château lors d’une visite guidée (prévoir environ 1h30)

Inscription uniquement sur réservation avant le samedi 25 mai 2023 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 08:00:00

fin : 2024-06-02

rue nicolas rolin château

Oricourt 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté chateau@oricourt.com

L’événement Randonnée et repas champêtre au château Oricourt a été mis à jour le 2024-03-18 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL