Saint-Ferme Gironde Saint-Ferme EUR 0 0 Dimanche 20 mars l’abbaye de Saint-Ferme reçoit la 2ème journée des accueillants de la voie de Vézelay en Gironde!

Au programme, à 8h30 une randonnée de 10km autour de Saint-Ferme, à midi un pique nique tiré du sac et à 17h30 la journée se terminera par une messe.

