Parking Gymnase Pierre Minssieux, Brignais, le dimanche 19 septembre à 08:30

Randonnée de 8 km avec deux départs (8h30 et 10h) : – Découverte du paysage Brignais et de son patrimoine – Découverte de la biodiversité présente à l’aide d’un guide – Découverte par des visites de deux exploitations : Arboriculture et Elevage Bovin Viande

Sur inscription

Rallier deux fermes aux productions différentes de la commune de Brignais par une randonnée commentée Parking Gymnase Pierre Minssieux,Brignais Boulevard des sports, Brignais Brignais Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T15:30:00

