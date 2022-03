Randonnée et course nature Lavergne Lavergne Catégories d’évènement: Lavergne

Lavergne Lot-et-Garonne Lavergne Venez participer à la première rando organisée par l’association des parents d’élèves de Lavergne ASCOOPELAV !

Vous avez le choix : courir ou marcher ? Deux parcours vous seront proposés, un premier de 6km et un second de 12 km.

Les chemins privés seront ouverts seulement pour cette journée, alors autant en profiter ! Cette animation vous est proposée en complément du vide-greniers / vide-poussettes le même jour.

+33 6 44 39 52 60

Départ libre de 8h à 9h. Boisson et collation offertes. ©ascoopelav

