Randonnée et conférence La bataille du Mont Pinçon Mont Pinçon Les Monts d’Aunay, samedi 1 juin 2024.

Randonnée et conférence La bataille du Mont Pinçon Mont Pinçon Les Monts d’Aunay Calvados

Randonnée pédestre afin de visualiser les sites des combats, les stèles, l’abri-usine Knickebein sur le site du Mont Pinçon.

Evocation et visite sur le site de bombardement ayant eu 25 victimes civiles dont 16 décès venant de Cahagnes .

A l’issue de la randonnée, débat-conférence (salle polyvalente Henri Lenvoisé) , avec diffusion de films, documents d’époque et présence des témoins de cette période.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 20:00:00

Mont Pinçon Le Plessis-Grimoult

Les Monts d'Aunay 14770 Calvados Normandie

