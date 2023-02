Randonnée et chantier nature avec l’association Bols d’Air – Vallée de l’Automne Bonneuil-en-Valois Bonneuil-en-Valois Catégories d’Évènement: Bonneuil-en-Valois

Oise Bonneuil-en-Valois Dimanche 26 février, à partir de 10h, l’association Bols d’Air vous propose une randonnée dans la Vallée de l’Automne et la participation à un chantier nature, organisé par Thierry Decouttere, dans le cadre de la protection de la biodiversité et la préservation des milieux naturels.

Prévoir des chaussures de marche, des outils, des gants et son pique-nique.

