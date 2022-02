Randonnée et balade gourmande à Saint-Vaast-les-Mello Saint-Vaast-lès-Mello Saint-Vaast-lès-Mello Catégories d’évènement: Oise

Saint-Vaast-lès-Mello

Randonnée et balade gourmande à Saint-Vaast-les-Mello Saint-Vaast-lès-Mello, 4 septembre 2022, Saint-Vaast-lès-Mello. Randonnée et balade gourmande à Saint-Vaast-les-Mello Saint-Vaast-lès-Mello

2022-09-04 08:30:00 – 2022-09-04 12:30:00

Saint-Vaast-lès-Mello Oise Saint-Vaast-lès-Mello L’ Association de Randonnée Nogent-Villers organise le dimanche 4 septembre à Saint-Vaast-lès-Mello une balade (6km) et une randonnée (10km) gourmandes encadrées et commentées par un guide . Le rendez-vous est à l’Espace Chantraine (ancien stade) RD123, à Saint-Vaast-les-Mello. Début des inscriptions à 8h30 pour le départ à 9h. Tarif plein: 5€ (avec dégustation de « saucisses du carrier »)

Gratuit – 12 ans Buvette et restauration sur place.

Saint-Vaast-lès-Mello

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

