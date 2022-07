Randonnée estivale cyclos Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Randonnée estivale cyclos Mauléon, 28 juillet 2022, Mauléon. Randonnée estivale cyclos

Place Saint Jouin Rue Saint-Jouin Mauléon Deux-Sèvres Rue Saint-Jouin Place Saint Jouin

2022-07-28 09:30:00 – 2022-07-28

Rue Saint-Jouin Place Saint Jouin

Mauléon

Deux-Sèvres EUR Randonnée cyclos, avec la complicité des Trinitaires Cyclos. Deux arrêts commentés durant la visite: La Durbelière et l’ Espace Naturel Sensible La Corbelière. Accès à tout public. Pot convivial à l’ issue de la randonnée. Randonnée cyclos, avec la complicité des Trinitaires Cyclos. Deux arrêts commentés durant la visite: La Durbelière et l’ Espace Naturel Sensible La Corbelière. Accès à tout public. Pot convivial à l’ issue de la randonnée. +33 5 49 81 17 12 Randonnée cyclos, avec la complicité des Trinitaires Cyclos. Deux arrêts commentés durant la visite: La Durbelière et l’ Espace Naturel Sensible La Corbelière. Accès à tout public. Pot convivial à l’ issue de la randonnée. graphicine

Rue Saint-Jouin Place Saint Jouin Mauléon

dernière mise à jour : 2022-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Autres Lieu Mauléon Adresse Mauléon Deux-Sèvres Rue Saint-Jouin Place Saint Jouin Ville Mauléon lieuville Rue Saint-Jouin Place Saint Jouin Mauléon Departement Deux-Sèvres

Mauléon Mauléon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauleon/

Randonnée estivale cyclos Mauléon 2022-07-28 was last modified: by Randonnée estivale cyclos Mauléon Mauléon 28 juillet 2022 Place Saint Jouin Rue Saint-Jouin Mauléon Deux-Sèvres

Mauléon Deux-Sèvres