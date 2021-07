CompreignacCompreignac Compreignac Compreignac COMPREIGNAC, Haute-Vienne Randonnée estivale avec Compreignac rencontres nature Compreignac Compreignac CompreignacCompreignac Catégories d’évènement: COMPREIGNAC

Haute-Vienne

Randonnée estivale avec Compreignac rencontres nature Compreignac Compreignac, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, CompreignacCompreignac. Randonnée estivale avec Compreignac rencontres nature 2021-07-08 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-08 12:00:00 12:00:00

Compreignac Haute-Vienne Compreignac Haute-Vienne Compreignac Jeudi 08 juillet de 9h30 à 12h, place de l'église Compreignac. 3 €/adulte, 1,50 €/- de 12 ans. 7 km. A partir de 6 personnes. Inscription obligatoire office de tourisme Monts du Limousin 05 55 76 09 28 (Bessines), 05 55 56 70 70 (Ambazac). Dans le cadre des P'tites Vadrouilles, la sympathique équipe de Compreignac Rencontres Nature accompagne les visiteurs lors d'une randonnée guidée de 6 km avec plusieurs arrêts dont un au « fauteuil du juge ». ot.bessines@wanadoo.fr +33 5 55 76 09 28 http://www.tourisme-montsdulimousin.fr/

