Randonnée escapade rocheuse et yoga, La Hague (au départ de Motnfarville) Montfarville, mardi 23 avril 2024.

Randonnée escapade rocheuse et yoga, La Hague (au départ de Motnfarville) Montfarville Manche

Escapade rocheuse et yoga au bec de l’âne.

12h00 départ de Montfarville en voiture pour la côte ouest du Cotentin, la Hague pour une après-midi yoga et randonnée au bec de l’âne avec Vincent Lemouton, accompagnateur de randonnée. Possibilité de se rejoindre sur place.

Départ pour la randonnée 13h15.

La pratique du yoga aura lieu dans une petite crique accessible qu’aux très grandes marées.

L’Escapade rocheuse permet d’arpenter les portions du littoral où les falaises dominent, paysages à couper le souffle.

En contrebas des falaises la progression à pied est différente, moins facile, moins ordinaire et demande d’être vigilant. Accessible à tout marcheur, ces parcours sont variables en terme de difficultés et donc adaptables à chacun. Il est parfois nécessaire de poser les mains en appui pour progresser, passer une difficulté, grimper. Le Guide Accompagnateur reste présent pour assurer la progression des personnes. Par moments l’usage de la corde comme ligne de vie permet de progresser en toute sécurité.

FRÉDÉRIQUE BUISSON

Professeure de yoga diplômée des Ecoles Nationales de Professeurs de Yoga

Membre de la Fédération Nationale de Professeurs de Yoga

Escapade rocheuse et yoga au bec de l’âne.

12h00 départ de Montfarville en voiture pour la côte ouest du Cotentin, la Hague pour une après-midi yoga et randonnée au bec de l’âne avec Vincent Lemouton, accompagnateur de randonnée. Possibilité de se rejoindre sur place.

Départ pour la randonnée 13h15.

La pratique du yoga aura lieu dans une petite crique accessible qu’aux très grandes marées.

L’Escapade rocheuse permet d’arpenter les portions du littoral où les falaises dominent, paysages à couper le souffle.

En contrebas des falaises la progression à pied est différente, moins facile, moins ordinaire et demande d’être vigilant. Accessible à tout marcheur, ces parcours sont variables en terme de difficultés et donc adaptables à chacun. Il est parfois nécessaire de poser les mains en appui pour progresser, passer une difficulté, grimper. Le Guide Accompagnateur reste présent pour assurer la progression des personnes. Par moments l’usage de la corde comme ligne de vie permet de progresser en toute sécurité.

FRÉDÉRIQUE BUISSON

Professeure de yoga diplômée des Ecoles Nationales de Professeurs de Yoga

Membre de la Fédération Nationale de Professeurs de Yoga .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 12:00:00

fin : 2024-04-23 17:00:00

21 Rue de la Croix Odin

Montfarville 50760 Manche Normandie frederique.buisson16@gmail.com

L’événement Randonnée escapade rocheuse et yoga, La Hague (au départ de Motnfarville) Montfarville a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Cotentin Le Val de Saire