Indre Chaillac A cheval ou en attelage, on vous attend pour 2 jours de folie équestre. venez découvrir notre circuit vallonné ente l’Indre et le Haute-Vienne. Des chemins magiques, une ambiance pétillante et des repas gourmands. Le samedi 30 km : départ après le petit-déjeuner, le midi , pique nique sortie de vos sacoches… Le dimanche 20 km : Petit déjeuner , Repas suivi de la remise des prix. Randonnée équestre à travers l’Indre et la haute-Vienne sur le thème des abeilles. 48 h de randonnée équestre dans nos bocages entre repas conviviaux, miel et chemins de rêves. equimiel@gmail.com équimiel

