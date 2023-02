Randonnée équestre vers Châteauneuf-en-Auxois Equi-Libra, 6 mai 2023, Normier Normier.

Randonnée équestre vers Châteauneuf-en-Auxois

1, rue de la Fontaine Equi-Libra Normier Cote-d’Or Equi-Libra 1, rue de la Fontaine

2023-05-06 – 2023-05-08

Equi-Libra 1, rue de la Fontaine

Normier

Cote-d’Or

Normier

LA VIE DE CHATEAUX

JOUR 1

Café d’accueil et discussions à votre arrivée à la ferme des Templiers, puis nous préparons les chevaux pour partir vers

Saint Thibault et utiliser l’ancienne voie de chemin de fer pour arriver au pied de la montagne de Soussey. La montée

(300 D+) s’effectue par un superbe sentier au milieu de la forêt. Nous contemplons la vue sur Soussey-sur-Brionne et

sur les jolies tours de son château avant de poursuivre plus au sud et de faire la pause à la source de la Brionne. Passé

Civry-en-Montagne nous redescendons vers le lac de Panthier, invitation à la baignade! Une dernière longue montée

nous mène au site médiéval de Châteauneuf. Nuit en chambre d’hôte.

JOUR 2

Après avoir bien profité des petites rues de Châteauneuf et de sa vue imprenable sur l’Auxois, nous descendons de

notre promontoire pour aborder Pouilly-en-Auxois par l’est. La traversée de la petite ville nous permet de discuter du

canal de Bourgogne (que nous longeons un temps) et du tunnel de 3km qui a été construit en 1832. En suivant des

canaux d’alimentation, nous arrivons au réservoir de Cercey pour notre pause de midi. L’après-midi, nous laissons

derrière nous le très chic château de Chailly et son golf de 18 trous pour remonter plein nord vers Gissey le Viel et

profiter d’un dernier galop de 3km!

OPTION 3eJOUR : ENTRE 1 ET 2

Nous pouvons partir pour une superbe journée principalement sous couvert des belles forêts de l’Ouche. Nous allons

vers le nord est par les grands bois de Châteauneuf jusqu’au château de Loizerolle avant de tirer vers le sud est et la

bourgade de Bussière-Sur-Ouche. Nous faisons une pause dans les parages avant de repartir vers le soleil couchant à

travers la forêt de Bouhey pour arriver à Châteauneuf.

esprit.equilibra@gmail.com http://www.esprit-equilibra.com/

Equi-Libra 1, rue de la Fontaine Normier

dernière mise à jour : 2023-02-16 par