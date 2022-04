Randonnée équestre: Saint-Nicolas-de-la-Taille Beuzevillette Beuzevillette Catégories d’évènement: Beuzevillette

Seine-Maritime

Randonnée équestre: Saint-Nicolas-de-la-Taille Beuzevillette, 8 mai 2022, Beuzevillette. Randonnée équestre: Saint-Nicolas-de-la-Taille Beuzevillette

2022-05-08 – 2022-05-08

Beuzevillette Seine-Maritime Beuzevillette La structure équestre propose une randonnée d’une journée le dimanche 8 mai. Parcours autour de Saint-Nicolas-de-la-Taille aux côtés d’Elodie, accompagnatrice de tourisme équestre.

Prévoir son pique-nique. Tarif adhérent : 50€

Tarif non-adhérent : 65€

dernière mise à jour : 2022-04-04

