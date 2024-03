Randonnée équestre & pédestre Rés Mondésir Monflanquin, dimanche 14 avril 2024.

Randonnée équestre & pédestre Rés Mondésir Monflanquin Lot-et-Garonne

Randonnées balisées ouvertes aux cavaliers et marcheurs, organisées par le Groupement de Randonneurs Équestre du Lot et Garonne et les Marcheurs des Bastides.

Randonnées balisées ouvertes aux cavaliers et marcheurs, organisées par le Groupement de Randonneurs Équestre du Lot-et-Garonne et les Marcheurs des Bastides.

Accueil avec café, inscriptions et départ dès 8h du poney club EQUI-AGE.

Parcours pédestres 8 et 15 kilomètres.

Cavaliers 27 km

Jeunes cavaliers 15 km

Apéritif offert à l’arrivée, pique nique tiré du sac (tables ombragées à disposition). 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 13:00:00

Rés Mondésir Poney club Equiage

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Randonnée équestre & pédestre Monflanquin a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Coeur de Bastides