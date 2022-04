Randonnée équestre Méry-ès-Bois Méry-ès-Bois Catégories d’évènement: Cher

Méry-ès-Bois Cher Méry-ès-Bois Départ à partir de 8h à l’étang du Pré Saint-Firmin pour un parcours de 21km balisé (pour attelage et cavalier) avec des chemins boisés et des paysages variés.

Dernier départ à 9h. Responsabilité civile et immatriculation du cheval demandées. Association Patrimoine de Mérié d’Hier à Demain organise une randonnée équestre à Méry-ès-Bois.

Inscription obligatoire au 02 48 73 79 41 ou à cette adresse mail : axelle.giboureau@yahoo.fr axelle.giboureau@yahoo.fr +33 2 48 73 79 41 Départ à partir de 8h à l’étang du Pré Saint-Firmin pour un parcours de 21km balisé (pour attelage et cavalier) avec des chemins boisés et des paysages variés.

