Randonnée équestre: Lillebonne par le Cirque Romain

2022-06-26 08:30:00 08:30:00 – 2022-06-26 17:30:00 17:30:00 La structure équestre propose une randonnée d’une journée autour de Lillebonne aux côtés d’Elodie, accompagnatrice de tourisme équestre. 8h30 : Rendez-vous à la structure à Beuzevillette.

Vers midi, pique-nique tiré du sac.

Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l'inscription.

