Randonnée Equestre « Les portes de Sologne vous sont ouvertes » Saint-Cyr-en-Val, 17 avril 2022, Saint-Cyr-en-Val.

Randonnée Equestre « Les portes de Sologne vous sont ouvertes » Saint-Cyr-en-Val

2022-04-17 – 2022-04-17

Saint-Cyr-en-Val Loiret Saint-Cyr-en-Val

89 EUR 89 109 Randonnée « Les portes de Sologne vous sont ouvertes » Dimanche 23 août 2020.

Aux portes de Sologne, venez découvrir un territoire naturel alternant plaines et forêts. Au détour d’un chemin, vous admirez quelques châteaux et belles demeures solognotes, mais peut-être aurez vous la chance de rencontrer quelques chevreuils ou sangliers en villégiature.

Départ du Centre Équestre d’Orléans la Source à la limite entre la ville et la campagne.

Randonnée pour cavaliers expérimentés comportant 4 à 5 heures à cheval, un copieux buffet froid à la pause de midi et le coup de l’étrier à l’arrivée des randonneurs.

Temps à cheval – 4 à 5h à cheval par jour.

Niveau équestre – niveau 3, à l’aise aux trois allures.

Licence FFE obligatoire.

Cavalerie – Grands poneys et chevaux du club.

Randonnée « Les portes de Sologne vous sont ouvertes » .

Aux portes de Sologne, venez découvrir un territoire naturel alternant plaines et forêts.

myriamdeboudt@poney-club-orleans.fr +33 2 38 69 25 65 https://www.poney-club-orleans.fr/randonnees/

Randonnée « Les portes de Sologne vous sont ouvertes » Dimanche 23 août 2020.

Aux portes de Sologne, venez découvrir un territoire naturel alternant plaines et forêts. Au détour d’un chemin, vous admirez quelques châteaux et belles demeures solognotes, mais peut-être aurez vous la chance de rencontrer quelques chevreuils ou sangliers en villégiature.

Départ du Centre Équestre d’Orléans la Source à la limite entre la ville et la campagne.

Randonnée pour cavaliers expérimentés comportant 4 à 5 heures à cheval, un copieux buffet froid à la pause de midi et le coup de l’étrier à l’arrivée des randonneurs.

Temps à cheval – 4 à 5h à cheval par jour.

Niveau équestre – niveau 3, à l’aise aux trois allures.

Licence FFE obligatoire.

Cavalerie – Grands poneys et chevaux du club.

CRTE-FC

Saint-Cyr-en-Val

dernière mise à jour : 2022-04-01 par