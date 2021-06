Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac, Lot Randonnée Equestre Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Catégories d’évènement: Labastide-Marnhac

Randonnée Equestre 2021-06-19 08:30:00 08:30:00 – 2021-06-19 13:00:00 13:00:00

Labastide-Marnhac Lot Labastide-Marnhac 10 EUR 8h30: Rendez-vous devant la salle des fêtes pour les cavaliers et leurs montures. Petit-déjeuner. Possibilité de faire des petits paddocks pour les montures le temps du repas. Pensez à amener vos piquets. Napo, guide officiel, vous proposera ensuite une balade de 25 km sur la matinée, en passant par Trespoux-Rassiels, Flottes et le Cluzel. Gérard préparera le repas de fin de randonnée. Inscription obligatoire avant le 9 juin auprès de Patrice Cubaynes. L’Association des Randonnées Equestres des Truffières (ARET) vous donne rendez-vous pour une nouvelle sortie équestre. Cette randonnée se déroulera sur le Quercy blanc. +33 6 78 92 47 71 L’Association des Randonnées Equestres des Truffières (ARET) vous donne rendez-vous pour une nouvelle sortie équestre. Cette randonnée se déroulera sur le Quercy blanc. 8h30: Rendez-vous devant la salle des fêtes pour les cavaliers et leurs montures. Petit-déjeuner. Possibilité de faire des petits paddocks pour les montures le temps du repas. Pensez à amener vos piquets. Napo, guide officiel, vous proposera ensuite une balade de 25 km sur la matinée, en passant par Trespoux-Rassiels, Flottes et le Cluzel. Gérard préparera le repas de fin de randonnée. Inscription obligatoire avant le 9 juin auprès de Patrice Cubaynes. © ADT

