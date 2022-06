Randonnée équestre Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: 13710

Fuveau

Randonnée équestre

2022-06-01 – 2022-09-01

Fuveau

La randonnée de 1 heure.

La randonnée de 2 heures.

Ou la randonnée avec un pique nique du terroir compris pour que vous puissiez goûter les spécialités de la région.



Les balades sont en compagnie d’un moniteur diplômé.



Vos enfants souhaitent découvrir le monde de l’équitation ? Nous réalisons aussi des balades à poneys! Vous êtes passionnés de nature ? Vous souhaitez visiter les différents coins que vous propose cette belle region ?

Venez participer à une randonnée équestre, entre amis ou en famille.

